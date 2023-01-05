HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yoğun şekilde bastıran kar yağışı hayatı durma noktasına getirirken, buz tutan yolda çok sayıda araç kaza yaptı. Mahsur kalan sürücülerin imdadına polis ekipleri yetişirken, bir vatandaş ise aracının kanala düşmemesi için saatlerce iple tuttu.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yoğun şekilde bastıran kar yağışı hayatı durma noktasına getirirken, buz tutan yolda çok sayıda araç kaza yaptı. Mahsur kalan sürücülerin imdadına polis ekipleri yetişirken, bir vatandaş ise aracının kanala düşmemesi için saatlerce iple tuttu.

Sabah saatlerinde ilçede etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Esentepe Mahallesi Pizok Evleri yolunda yokuş aşağı giden çok sayıda araç, yoğun kar yağışı ve buzlanmadan dolayı kayarak kaza yaptı. Bir vatandaş ise yoldan çıkan aracının kanala düşmemesi için saatlerce iple tutmaya çalıştı. Yoğun kar nedeniyle vatandaşlar araçlarını yol kenarına bırakıp işe yaya gitti.

Güne kar yağışıyla uyandıklarını söyleyen Fikri Arslan, “Yokuştan inen tüm araçlar kayıyor ve hızlı bir şekilde birbirlerine çarparak ancak durabiliyor. Şu an 9’a yakın araç kaza yaparak hasar görmüş durumda. Bazı yayalar ise araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Bir vatandaş ise yoldan çıkan aracının kanala düşmemesi için iple tutmuş durumda” dedi.

Aracının yoldan kayarak kaza yaptığını belirten sürücü Cengiz Yaşar ise “Yolun kaygan olmasından dolayı biz de nasibimizi aldık. Burada çok sayıda araç durabilmek için birbirine çarptı. Benimde araçta hasar oluştu. Bu yol resmen ölüm kokuyor. İnen bir daha duramıyor. Lütfen yetkililer hemen bu yol için çalışma başlatsın. Burada bir tuzlama yapılsın. Şu an her yer kara gömülmüş durumdadır” ifadelerini kullandı.

Mehmet Nuyan isimli sürücü de sabah işe gitmek için evden çıktığını belirterek, “Aracımı çalıştırıp aşağı inecektim. Yolun buzlu olmasından dolayı aracım baya kaydı ve yolda kalan başka bir araca çarparak ancak durabildim. Bu yolda bu saate kadar tuzlama yapılmamış” şeklinde konuştu.