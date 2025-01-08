Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde vatandaşlar, ilçenin ihtiyacını karşılayacak yeni bir otogar yapılması için yetkililere çağrıda bulundu.

Yüksekova İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan otogarın ilçenin ihtiyaçlarına cevap veremeğini belirten vatandaşlar, komşu ülkelerden Yüksekova’ya gelenlerin de düzgün bir otogarın olmamasından dolayı yakındıklarını kaydetti. Yıllardır otogar sıkıntısını yaşadıklarını belirten Yüksekovalılar, ilçeye acilen bir yeni bir otogarın yapılması için yetkililere çağrıda bulundu.

Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç da, “Aslında hiç otogarımız olmadı. Şu anda insanların indi-bindi yaşandığı yer zaten tehlike saçıyor. İnsanlar dışardan geliyor ama maalesef dinleneceği ve lavabosu olmayan bir yere geldiklerinde zaten o çirkin görüntüden olumsuzluğa düşüyorlar. Biz de burada belediye yetkililerine sesleniyoruz artık ilçeye yakışacak bir otogar yapın. Yüksekova İran ve Irak gibi ülkeler arasında bulunmasına rağmen olmaması bizleri derinde üzüyor. İnşallah artık yetkililer bu duruma el atar ilçe güzel bir otogara kavuşur” dedi.

"130 bin nüfusa rağmen adam akıllı otogarımız yok" diyen Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, “Yıllardır yapılması için direniyoruz ama bir türlü yapılmadı. İlçemiz 130 binlik nüfusa ait olmasına rağmen yol kenarlarında yolcular indi-bindi yapıyor. Yıl olmuş 2025 hala Yüksekova aynı yerinde sayıyor. Biz de burada yetkililere sesleniyoruz artık şehre yakışan bir otogar istiyoruz” dedi.