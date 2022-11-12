Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan üç kardeş, baba mesleği sobacılığı yıllardır sürdürüyor,

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan üç kardeş, baba mesleği sobacılığı yıllardır sürdürüyor,

Cengiz Topel Caddesi Kasaplar Sokağı’nda faaliyet sürdüren Cumhur (28), Yakup (43) ve Fevzi Metin (37) kardeşler, babadan kalma sobacılık mesleğini günümüzün teknolojisine rağmen sürdürmeye devam ediyor. Yılda 400’e yakın soba yapan Metin kardeşler, kış mevsimi öncesi değişik ebatlarda sobalar üretiyor. Her bütçeye uygun sobalar ürettiklerini ve geçen seneye göre soba fiyatlarında bu sene artış olduğunu belirten Metin kardeşler, tüm zorluklara rağmen 25 yıllık aile mesleğini sürdürüyorlar.

25 yıla yakındır aile olarak sobacılık mesleğini yaptıklarını belirten Cumhur Metin, “Göründüğü gibi soba imalatı yaparken 400 soba hazır oluyor. Tabii çeşit bakımından değişiyor bu sobalar. Malum 25 senedir bu işi yapıyoruz. 25 sene önce işlerimiz daha iyiydi. 7 seneden beri işlerimiz düşmüştü, fakat bu sene biraz daha iyi oldu diyebiliriz. Hem teknoloji geliştiği için hem de yaşam şartları uygun olduğu için millet artık sobaları fazla almıyor. Kalorifer sistemine rağmen soba satışlarımız ve imalatımız hep devam ediyor. Sanırım gelecek sene doğalgaz da şehrimize gelecek ama biz yine mesleğimizi sürdüreceğiz. Yılda toplam 300 ile 400 arası soba yapıyoruz. Yüksekova’nın kışı çetin geçiyor, onun için biz de bu kışa karşı dayanıklı sobalarımızı yıllardır aynı şekilde yapıyoruz. Bu sene diğer senelere göre sobalarımızda da fiyatlar konusunda artış oldu. Ama biz her bütçeye uygun soba yaparken yardımcı oluyoruz’’ dedi.