Hakkari’nin Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan polis korosu, özel gereksinimli çocuklara yönelik müzik etkinliği düzenledi.

Hakkari’nin Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan polis korosu, özel gereksinimli çocuklara yönelik müzik etkinliği düzenledi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, Yüksekova Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından oluşturulan polis korosu öğrencilere özel gereksinimli çocuklara sürpriz yaptı. 15 kişiden oluşan polis korosu ilçede bulunan okulları gezerek, öğrenciler ile beraber şarkılar seslendirip eğleniyorlar.

Yüksekova Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği’nde görev yapan Huzayfe Sakin, ”İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle beraber bugün özel gereksinimli çocuklara polislerimizden oluşturduğumuz ekiple müzik etkinliği düzenledik. Bu etkinlikte öğrencilerimizle bir araya geldik. Sürpriz bir şekilde etkinliğe gelen polis arkadaşlarımızı gördüler, mutlu oldular, beraber şarkılar seslendirdik. Onları mutlu görmek bizi daha da mutlu etti. Emeği geçen bütün herkese teşekkür ediyoruz’’ dedi.

Polis memuru Hasret Korkmaz ise, ”Burada öğrencilerle bir araya gelerek, onları hem eğlendirmek, hem de polislerle kaynaştırmak amacıyla etkinlik düzenledik. Bu etkinlikle 15 polis arkadaşımızla beraber öğrencilere hitap eden çeşitli şarkılar söylemeye çalıştık. Hem onlarla eğlendik, hem mutlu olduk umarım onlarda bizimle eğlenip mutlu oldular. En güzel yanı onların gözlerindeki sevinç oldu. Bize bu fırsatı tanıyan Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ile Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Yapılan etkinlik için özel gereksinimli çocukların adına öğretmenleri Polislere teşekkür ettiler.