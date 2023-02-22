HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullardaki öğrenciler için ücretsiz yemek uygulaması başlatıldı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullardaki öğrenciler için ücretsiz yemek uygulaması başlatıldı.

2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlaması ile birlikte okul öncesi, yatılı ve taşımalı eğitim veren okullardaki öğrencilere ücretsiz bir öğün yemek verilmeye başlandı. Yüksekova ilçesinin Murat Işık Anaokulunda düzenlenen yemek programında öğrencilere yemek verildi. Yüksekova Öğretmenevi bünyesinde hazırlanan yemekler ilçe genelinde 41 okuldaki 2 bin 861 öğrenciye verilmeye başlandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yüksekova Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, “Öncelikle yaşanan depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Yüksekova ilçemizde Murat Işık Anaokulunda bakanlığımızın başlattığı proje için buradayız. Okul öncesi öğrenim gören tüm öğrencilerimize yemek hizmetini vermeye başlandık. Türkiye genelinde yaklaşık 5 milyon öğrencimize kademeli olarak ücretsiz yemek verilmeye başlandı. İlçede 2 bin 861 öğrencimize yemekler verilmeye başlandı. Öğrencilere her gün farklılaşan ve zevklerine de hitap edecek şekilde ve Sağlık Bakanlığının belirlediği kalori ihtiyacını karşılayacak şekilde hizmet vereceğiz” dedi.