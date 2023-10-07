Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde öğrenciler okusun diye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından hizmete girecek olan kitap kitap kafenin açılışına asılı günler kaldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Yüksekova Belediyesi’nin işbirliğinde bin metrekare alan üzerinde Yeni Mahallede açılacak olan kitap kafe öğrencileri ücretsiz hizmet verecek. Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürü Sami Keskin, ‘Hiçbir öğrenci dışarda kalmasın’ diye onlar için yaptığı kitap kefenin açılması öncesi öğretmen ve personeliyle temizliği için seferber oldu. İlçede ücretsiz etüt merkezlerinin bulunmamasından dolayı öğrencilerin ders çalışabilmesi için büyük bir öneme sahip olan kitap kafede günlük yaklaşık 200 öğrenci faydalanırken, bunun yanı sıra öğrenciler burada ücretsiz çay ve kahve de içebilecekler.

’’Elimizde geldikçe Yüksekova’ya hizmet edeceğiz’’

Açılış öncesi personelle birlikte öğrencilerinde temizliğe yardım ettiklerini aktaran Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sami Keskin, açılacak olan kitap kafede 200 öğrencinin etüt merkezi ihtiyacını karşılayacağını aktardı. Hiçbir öğrenci dışarıda kalmasın diye bu kitap kafeyi açtıklarını ifade eden Müdür Sami Keskin, "Hiçbir öğrencinin dışarda kalmaması için açılışını gerçekleştireceğimiz kitap kafenin bir an önce açılması için öğrencilerimiz personellimize temizlikte yardım ediyor. Bizde elimizden geleni yapıyoruz. Kitap kafede 200 öğrencimiz ücretsiz bir şekilde yararlanabilecek. Gençlik ve Spor Müdürlüğü olarak her zaman öğrencilerimizin yanında olacağız. Kitap kafemiz şimdiden tüm öğrencilere hayırlı olsun” dedi.