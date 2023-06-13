Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları yola çıktı.

Her sene olduğu gibi bu sene de ilçedeki hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı. Kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları, aileleri ve yakınları ile Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanına geldi. Havalimanında hacı adaylarıyla bir araya gelen Yüksekova İlçe Müftüsü Erol Kılıç, kutsal topraklara gidecek adayları bilgilendirdi. Burada konuşan Erol Kılıç, “Rabbim çıkmış olduğunuz bu kutsal yolda cümlenize sağlıkla, huşu ile mebrur bir hac vazifesini yapmış bir şekilde ülkemize, evinize dönmeyi nasip eylesin. Hac yolculuğu kutsal bir yolculuk, önemli bir vazife ve bir takım meşakkatleri de barındıran bir ibadettir. En güzel şekilde o mübarek mekanları dolu dolu değerlendireceğinize inanıyor, haccınız kabulünü Cenab-ı Haktan niyaz ediyorum” dedi.

Konuşmanın yapılması ve okunan duanın ardından hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı.