HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel seçimleri için sandık başında görev alanlar için gönüllü vatandaşlar tarafından yemek hazırlandı.

Aylardır tüm Türkiye’nin heyecanla beklediği 14 Mayıs seçimlerinin başlamasıyla vatandaşlar sandık başına gitti. Toplam 250 sandığın kurulduğu kentte oy kullanma işlemi saat 17.00 itibariyle sona erecek. İlçede kurulan sandıklarda görevli olan için de gönüllüler tarafından yemek hazırladı.

Gönüllü olan işletmeci Ergün Şahin, bugüne özel iki programları bulunduğunu belirterek, “Biri Anneler Günü’dür. Başta tüm annelerin Anneler Günü’nü kutluyorum. Malum bugün seçim günü. Dünden beri seçim gönüllüsü olarak görev aldık. Çalışan sandık görevlileri için yemek yapıyoruz. Dün gece 24.00’da başladık. Hemen hemen bitirmek üzereyiz. Şu an bin kişilik kumanyamız hazır, yetmezse tekrar yapacağız. Yemek konusunda bir sıkıntımız yok. 18 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Heyecanlıyız. Seçim sonrasının ne olacağını merak ediyoruz. İnşallah memleketimiz için iyi şeyler olur. Toplum için ne güzelse o olsun. Bugün çalışan herkese kolaylıklar diliyorum” dedi.