Hakkâri’nin Yüksekova Ekolojik, Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü üyesi İslam Gürdal isimli doğasever, Bitlis’in Nemrut Krater Gölü bölgesinde yaşayan ayıları görüntüledi.

Yüksekova Ekolojik, Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü üyeleri, Hakkâri ve ilçelerinde olduğu gibi komşu illere de doğa yürüyüşlerini sürdürüyor. Bitlis’in doğa harikası Nemrut Krater Gölü’ne doğa yürüyüşüne çıkan Yüksekova Ekolojik, Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü üyesi İslam Gürdal, yürüyüş sırasında yola inen 3 ayı ile karşılaştı. İlk olarak şaşıran Gürdal, daha sonra ayıları cep telefonuyla kayıt altına aldı.

İlk kez ayıları bir arada gördüğünü ifade eden İslam Gürdal, “Biz hemen her bölgeyi geziyoruz ve çok değişik hayvan türüyle karşılaşıyoruz. Bu hafta da Bitlis’e geldik. En güzel tarafı ise ayılarla karşılaştık. Bizde o anı kayıt altına aldık. Buraya gelen kim olursa bunlara sahip çıksın, çünkü bunlar doğanın güzeli tarafıdır” dedi.