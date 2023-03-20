Hakkari’nin Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği üyeleri, Derecik ilçesinde doğa yürüyüşüne çıktı.

Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği üyeleri, her hafta olduğu gibi bu hafta da bölgenin saklı güzelliklerini tanıtmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde Yüksekova ilçesinin Cengiz Topel Caddesi’nde bir araya gelen 30 kişilik grubun bu haftaki rotası Derecik ilçelerinde bulunan şelale, kanyon ve zirveler oldu. Yüksekovalı dağcılar, bölgenin dağlarını karış karış gezerek günün keyfini çıkardı.

Dernek üyesi olan İslam Gürdal, bu haftaki rotalarının Derecik ilçesi olduğunu belirterek, “Sabah Derecik’e varır varmaz direkt Vapur Tepe’nin heybetiyle karşılaştık. Tabi bunun birde zirvesi var. Zirveye varmak üzere yürüyüşümüze başladık. 2 saatin sonunda zirveyi gördük. Manzarası muazzamdı. Tüm şehir ayaklarınızın altında. Herkesi burayı görmeye davet ediyorum” dedi.

İhsan Atay ise Derecik Şelalesi’nde güzel bir kahvaltı yaptıklarını belirterek, “Ondan sonra çevre temizliğimizi yapıp eşsiz doğa manzaraları ile Vapur Tepe’ye doğru tırmanışa geçtik. 2 saat sonra tepeye vardık. O eşsiz manzara karşısında birkaç saat doğayı dinleme fırsatı yakaladık. Manzaranın tadını çıkardık ve daha sonra inişe geçtik” diye konuştu.