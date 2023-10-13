HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesine getirilen Emniyet Genel Müdürlüğüne ait "Mobil Trafik Eğitim Tır’ sayesinde çocuklar hem eğlendiler hem de bilgilendirildiler.

Yüksekova 50. Yıl Ortaokulunun bahçesine park eden tırda, çeşitli okullardan gelen öğrencilere eğitim verildi. Tırın içinde trafik polislerinden eğitim alan öğrenciler, daha sonra bisikletlerle okulun bahçesine kurulan alanda uygulama yaptı.

Tırı Ankara’dan geldiklerini belirten Polis Semih Demirel, “İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve TRT Genel Müdürlüğünün ortak projesiyle ‘Mobil Trafik Eğitim Tır’ları Türkiye’yi dolaşıyoruz. Bugünde Yüksekova’dayız. Bu sayede öğrencilerimize trafik bilincini aşılamaya çalışıyoruz. İlk olarak tırın içinde teorik eğitimler veriyoruz ve daha sonra çocuklarımızı dışarıya ve parkura alıyoruz. Uygulamalı olarak gösteriyoruz” dedi.