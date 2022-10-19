Hakkari’nin Yüksekova Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit, beraberindekilerle köy köy gezerek Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) hakkında çiftçileri bilgilendiriyor.

Hakkari’nin Yüksekova Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit, beraberindekilerle köy köy gezerek Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) hakkında çiftçileri bilgilendiriyor.

Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) başvuruların e-devlet üzerinden yapılmaya başlanmasıyla Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit ile ziraat mühendisleri Faruk Koç ve Sinan Çakır, Gökyurt köyüne bağlı Yeşildere mezrasında ÇKS hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Çiftçilerimizin onca yolu gelip yorulmamaları için ayaklarına geldiklerini belirten Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit, “ÇKS yönetmeliğinde yapılan değişiklikle artık başvurular e-devlet üzerinden yapılabilecek. Buna göre ÇKS başvuruları 1 Ekim 2022 tarihinde başlayıp 31 Aralık 2022 tarihinde sona erecektir. Çitçilerimiz ürün bilgilerinin değişikliğini de şubat ayı içerisinde e-devlet üzerinden yapabilecektir. ÇKS’ye ilk defa kayıt olacak çiftçiler, bağlı olduğu ziraat odasından almış olduğu çiftçi belgesi ile başvuru yapacaktır. Yapılan değişikliğin tüm çiftçilerimize kolaylık sağlanmasını diler, bereketli bir sezon geçirmelerini dilerim. Bundan sonra bu işlemi onlar merkeze gelmeden e-devlete girerek halledecekler” dedi.

E-devlet üzerinden işlemleri yapacaklarını söyleyen Gökyurt Köyü Muhtarı Veysel Bilici ise “Biz eskiden dosyaları hazırlarken 2 gün boyunca sıra bile bulamıyorduk. Çıkan kanun sayesinde artık her çiftçi başvurunu e-devlet üzerinde yapacak. Bu da bizim işimize yaradı. Çünkü zaman kaybı olmadan, sıra beklemeden ve şehre gitmeden yapabileceğiz. Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz ve ziraat mühendislerimiz köyümüzde ev ev dolaşarak sistemi uygulamalı şekilde göstererek bilgilendirdiler. Bize bu kalaylığı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.