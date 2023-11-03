Hakkari’nin Yüksekova Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği tarafından yürütülen ‘Benim Gücüm Polisimin Gücü’ projesi çerçevesinde 40 öğrenci 3 günlük gezi için Ankara’ya gönderildi.

Yüksekova Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği tarafından proje kapsamında açılan ‘Seramik sanatları, 3D Yazıcı Operatörlüğü ve Blok Tabanlı Robotik’ kurslarını tamamlayan 40 öğrenci Ankara gezisi öncesi kahvaltıda buluştu. Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit ve Yüksekova Emniyet Müdürü Hasan Fatih Anamur da kahvaltıya katılarak Ankara gezisi öncesi öğrencileri bilgilendirdi.

Kahvaltıdan sonra polisevinin önünde hatıra fotoğrafı çeken öğrenciler, ardından Ankara’ya uğurlandı.

Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği Başkomiser Selman Beğde, Yüksekova Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüttükleri ‘Benim Gücüm Polisimin Gücü’ projesini hayata geçirdiklerini belirterek, “Bugün 40 öğrencimizi kültür ve tanıtım bakımından Ankara’ya gönderiyoruz. Açtığımız kurslarda başarılı 40 öğrenciyi Ankara’ya yolluyoruz. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Kahvaltıya Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürü Hasan Fatih Anamur, kurum müdürleri, öğretmen, öğrenci ve çok sayıda veli katıldı.