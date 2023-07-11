HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki 200 sporcu çevre temizliği yaptı.

Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde eğitim alan 200 öğrenci ve eğitmenleri, son dönemlerde ilçede çevreye atılan çöplere dikkat çekmek için mıntıka temizliği yaptı. 200 sporcunun eğitmenleriyle beraber ellerine aldıkları çöp poşetleriyle 1 saat boyunca yaptığı çalışmayla İpekyolu Caddesi ve Mevlana Parkı temizlendi.

Yaşanır bir çevre için ilçede bu temizliği sürdüreceklerini belirten Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürü Sami Keskin, “Çevre temizliği farkındalığı göstermek ve şuurlu bir gençlik oluşmak anlamında Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürlüğü ailesi olarak çevre temizliği yaptık. Zararlı atıklar maalesef doğamıza, çevremize ve suyumuza zarar veriyor. Lütfen şehrimize, doğamıza, memleketimize sahip çıkalım. Sağlıklı çevre, sağlıklı sporcu diyoruz ve inşallah bu sloganımızla ilçemizde temizlik seferberliği başlatıyoruz. Milli sporcu ve diğer sporcularımızla beraber 200 kişiyle çevre temizliğimizi yaptık" dedi.

Milli Kayak Antrenörü Bayram Ören de, sporcularla beraber çevre temizliği yaptıklarını belirterek, “Sporcularımızda farkındalık oluşturmak için birçok bölgeye gelişi güzel atılan çöplerden arındırdık. Maalesef Yüksekova’da bir çöp sorunu var. İnşallah bu tür çalışmalar şehrimize bir fayda sağlayacaktır. Bizde 200 sporcu ile bu çalışmayı yürüttük’’ ifadelerini kullandı.