HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova Halk Eğitim Merkezi öncülüğünde bir araya gelen 100 kadın, 100 fidan dikti.

Yüzlerce kadına ekmek kapısı olan Yüksekova Halk Eğitim Merkezi, dur durak bilmeden hizmetlerine devam ediyor. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Canan’ın katılımıyla bir araya gelen 100 kadın, Karlı köyünde oluşturulan Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Hatıra Ormanına 100 fidan dikti.

Kadının elinin değdiği her şeyin güzel olduğunu belirten Mahsima Salar isimli usta öğretici, "100 kadınla beraber, 100 fidan dikimini gerçekleştirdik. Biz var oldukça bu ağaçlar da var olacak. Çocuklarımızın geleceği için güzel bir şey oldu" dedi.

Halk Eğitim Merkezi’nde usta öğretici olan Emine Yücedağ ise, "100 usta kadınla beraber 100 fidanı diktik. Hepimizin geleceği için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Zübeyde Açıkel isimli vatandaş da, "Bugün anlamlı bir gün ve bundan dolayı çok mutluyuz. Burada bu alanı oluşturan Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Canan’a teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.