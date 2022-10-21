HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova Kaymakamlığı ve belediyesi tarafından okullara 350 bin TL değerinde spor malzemesi desteği yapıldı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova Kaymakamlığı ve belediyesi tarafından okullara 350 bin TL değerinde spor malzemesi desteği yapıldı.

Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi üzerine harekete geçen Yüksekova Kaymakamlığı ve belediyesi, Sabancı İlk ve Ortaokulu spor salonunda düzenlenen programla okullara 350 bin TL değerinde bin 47 parçadan oluşan farklı spor dallarına ait malzeme dağıttı.

Burada açıklamalarda bulunan Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, gelen talepleri her zaman değerlendirdiklerini ifade ederek, "Milli Eğitim Müdürlüğümüzün isteği üzerine çocuklarımıza farklı spor dallarına ait toplamda 350 bin TL’yi bulan bir malzeme aldık. Toplam bin 47 parçadan oluşuyor. Belediyemizin katkısıyla destek sağlıyoruz. İlerleyen günlerde bunu daha da artıracağız inşallah. Aldığımız spor malzemeleri tüm okullarımıza, tüm öğrencilerimize hayırlı olsun” dedi.

Şemsettin Onay Anadolu Lisesi Müdürü Cevat İnanç ise okullardaki spor malzemesi sıkıntısını Kaymakam Çimşit’e ilettiklerini belirterek, “Kaymakamlığımız ve belediyemiz, okullarımızın bu sıkıntısını görerek tüm okullara spor malzemesi aldı. Bu sevindirici bir durum. Bugün malzemeleri teslim aldık. Bu konuda bize destek sağlayan Yüksekova Kaymakamımız Ömer Çimşit başta olmak üzere Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Yusuf Atael ve Yüksekova Belediyemize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Ataal, okullara yapılan desteklerden dolayı Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit’e plaket takdim etti.