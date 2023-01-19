HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde çalışan usta öğreticiler ve kursiyerler tarafından 20 noktaya 20 kuş evi bırakıldı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde çalışan usta öğreticiler ve kursiyerler tarafından 20 noktaya 20 kuş evi bırakıldı.

Kış mevsiminde kuşların üşümemesi ve yiyecek sıkıntısı yaşamamaları için Yüksekova Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde görev yapan usta öğreticiler ve kursiyerler tarafından kuş evleri üretildi. Üretilen kuş evleri, 20 okulun bahçesindeki ağaçlara tek tek yerleştirildi. Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle yuvaları ağaçlara yerleştirdiklerini ifade eden Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Canan, “Kış mevsiminde yiyecek sıkıntısı yaşayan ve üşüyen kuşlara yönelik Çocuk Bakım Elemanı Usta Öğreticimiz Müminat Karagöz ve kursiyerleri tarafından bir çalışma yapıldı. ‘Kuşlar Üşümesin Diye!’ başlatılan farkındalık etkinliği çerçevesinde 20 kuş evini bugün doğayla buluşturduk. Yaptığımız kuş yuvalarını okul bahçelerindeki ağaçlara astık. Bu alanlarda öğrencilerimizin kuş yuvalarını gördükçe merak duygularını uyandırıp, aynı zamanda biyolojik çeşitlilik konusundaki bilgilerini arttırmaktı amacımız” dedi.

Usta öğretici Müminat Karagöz ise atık malzemelerden kuş yuvaları yaptıklarını belirterek, “Amacımız farkındalık göstermek ve kuşları soğuktan kurumaktı. Bunu da Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde yaptık. Şükürler olsun şu an 20 noktaya kuş yuvalarımızı bıraktık. Bize bu imkanları sağlayan Müdürümüz Kenan Canan’a teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.