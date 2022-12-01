Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde dağ köylerinin karla kaplanmasıyla vatandaşların zorlu kış yaşamı da başladı.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde dağ köylerinin karla kaplanmasıyla vatandaşların zorlu kış yaşamı da başladı.

Her hafta farklı bir köye giderek vatandaşların yaşamlarını fotoğraflayan Öğretmen Ümit Bartın, bu hafta da kış mevsiminin hüküm sürdüğü dağ köylerini ziyaret etti. Dağ köylerindeki zorlu yaşamı fotoğraflayan Bartın, kış mevsiminde vatandaşların hayvanlarını kar üzerinde yemlemesini, donan su borularını ve gündelik yaşamı kayıt altına aldı.

Zorlu kış sürecinin dağ köylerinde başladığını ifade eden Ümit Bartın, “Bugün yine köyleri gezerken insanlarımızın yaşadığı zorluklara şahit oldum. Hayvan besleyen insanımızın çektiği zorlukların yanı sıra su konusunda yaşanan sıkıntılara şahit oldum. Kış mevsiminin başlamasıyla maalesef büyük zorluklar da ortaya çıkıyor. Bugün buna birebir şahit oldum. Yüksekova’nın kışı çok sert geçtiği için haliyle insanımız bu durumdan fazlasıyla etkileniyor. Köylerde özellikle sıkıntılar daha da çok. Güzel olan ise köylerde yaşayan insanların genelde bu sıkıntıları giderme konusunda beraber çalışmalarıdır. Umarım insanımız bu sene çok zorluklar yaşamaz ve bu kış mevsimini sıkıntısız geçirir” dedi.