Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir araya gelen 30 bina görevlisi, çocuklar rahat okula gitsinler diye bozuk yolları onararak örnek teşkil ettiler.

İlçenin Esentepe Mahallesi’nde yer alan TOKİ İlkokulunun önündeki yol bozuk olunca, TOKİ konutlarında çalışan 30 bina personeli harekete geçti. TOKİ konutları 2. bölge yönetiminden temin edilen kum ve kilit taşlarıyla bozuk yolu saatler süren çalışmanın ardından tamamlayarak öğrencilerin kullanımına hazır hale getiren bina görevlileri, vatandaşların takdirini topladı.

Bina görevlisi Metin Taş, çocukların okula gittikleri 20 metre uzunluğunda ve 5 metre genişliğindeki yolun bozuk olduğunu belirterek, “Bizde 30 kişi bir araya gelerek onlara sürpriz yaparak yollarını onardık. Bunu yaparken çok mutlu olduk. Tek amacımız onlar rahat okula gitsinler. Belediyenin yapamadığı işi biz kendimiz yaptık. İnşallah tüm çocuklarımız en güzel şekilde okullarına gider gelirler. Her şeyi çocuklar için yaptık” dedi.

Bina görevlisi Serhat Geçirgen ise TOKİ konutlarında kapıcı olarak çalıştıklarını söyleyerek, “Bizler bugün okul yolu yapıyoruz. Biz 30 arkadaş bir araya gelip canı gönülden bu işi yapıyoruz. Yola kilitli parke taşı dizmeye karar verdik ve en sonunda çok güzel bir şekilde yaptık. Malum önümüz kış, bizde yollar çamur olmadan onarmaya başladık. Yeter ki çocuklarımız mutlu olsun” ifadelerini kullandı.