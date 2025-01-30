Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kamuya yararlı bir işte çalışma cezası bulunan yükümlüler, yarıyıl tatilinde kent genelindeki halk kütüphanesi ve okullarda boya, tadilat, tamirat ve temizlik hizmetinde bulunarak, okulları eğitim öğretime hazırlıyor.

Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde kamuya yararlı bir işte çalışma cezası bulunan yükümlüler, öğrenciler için kolları sıvadı. Okullar başta olmak üzere kütüphanelerde boya, tadilat, tamirat ve temizlik yapan yükümlüler, öğrenciler için okulları eğitim öğretime hazırlıyor. Yarıyıl tatilinin bitmesiyle öğrenciler, yükümlüler sayesinde daha hijyenik bir ortamda eğitim öğretime başlayacak.

Çalışmanın toplum yararına önemli olduğunu belirten Yüksekova Denetimli Serbestlik Müdiresi Ceyda Yanıkoğlu Çırak, “Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Denetim Serbestlik Müdürlüğünün işbirliği ile yükümlülerimizi topluma kazandırmak amacıyla programlarımıza devam ediyoruz. Ara tatil olmasıyla öğrencilerimiz için okulları hazırlıyoruz. İnşallah bu örnek davranış herkes için geçerli olur. Biz de Denetimli Serbestlik Müdürlüğü olarak her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek isteriz. Şimdiden temiz ortamda eğitim ve öğretime başlayacak öğrencilerimize başarılar diliyoruz” dedi.