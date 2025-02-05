Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kar yağışı nedeniyle yoldan çıkan kamyonetin devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, ilçeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Karlı köyü yakınlarında meydana geldi. Ali S.’nin kullandığı plakası öğrenilemeyen yolcu minibüsü, virajı alamayarak yoldan çıktı ve yan yattı. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.