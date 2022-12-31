Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yoğun sisten dolayı göz gözü görmezken, görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yoğun sisten dolayı göz gözü görmezken, görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Yüksekova’da sabah saatlerinde sisin etkili olması hayatı olumsuz yönde etkiledi. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü ilçede, araçların camları buz tuttu, sürücüler ise far yakarak trafikte ilerleyebildiler.

Cilo ve Reşko dağlarında kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu ilçede, karla mücadele ekipleri ise yaşanacak olumsuz bir durum için hazır bekletiliyor.