Öte yandan, karla mücadele ekipleri yaşanacak olumsuz bir durum için hazır bekletiliyor.

İlçedeki Cilo ve Reşko dağlarında kar kalınlığı 20 santimetreyi bulurken, hemen eteklerinde bulunan ilçe merkezi de sis altında kayboldu.

Yüksekova’da sabah saatlerinde yoğun sis hayatı olumsuz yönde etkiledi. Görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü ilçede, sürücüler trafikte far yakarak ilerleyebildi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yoğun sisten dolayı göz gözü görmezken, görüş mesafesi ise 5 metreye kadar düştü.

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