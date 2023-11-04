Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yoğun sisten dolayı göz gözü görmezken, görüş mesafesi ise 10 metreye kadar düştü.

Yüksekova’da sabah saatlerinde etkili olan sis, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü ilçede sürücüler far yakarak ilerleyebildi. İlçedeki Cilo ve Reşko dağları beyaza bürünürken, hemen eteklerinde bulunan ilçe merkezi de sis altında kayboldu. Sabah işe giden vatandaşlar, hava sıcaklığının düştüğünü ve yakında merkezde kar yağışı beklediklerini belirtti. Öte yandan, karla mücadele ekipleri de yaşanacak olumsuz bir durum için hazır bekletiliyor.