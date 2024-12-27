Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından ilçede taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Meteoroloji Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Hakkari ve ilçelerinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Gece saatleri itibariyle ilçe genelinde başlayan yoğun kar yağışı kısa sürede her yeri beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışının olduğu Yüksekova’da görüş mesafesi yer yer düşerken, karla mücadele ekipleri ise yaşanacak olumsuz bir durum için hazır bekletiliyor.

Öte yandan, İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararla, Hakkari ve ilçelerinde 27.12.2024 tarihiyle 1 gün süreyle taşımalı eğitime ara verildiğini duyurdu.