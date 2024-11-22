Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yeni açılan aile sağlık merkezi, yaklaşık 40 bin vatandaşa hizmet veriyor.

Yeni Mahalle Muhtarı Taner Ataş’ın Hakkari Valiliği ile Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü nezdinde yaptığı girişimler sonucunda prefabrik aile sağlık merkezi yerine yapılan yeni merkez hizmet vermeye başladı. Yeni Mahalle dışında 14 köy ile Esenyurt ve Esentepe mahallelerindeki vatandaşın da faydalandığı sağlık merkezi, yaklaşık 40 bin kişiye sağlık hizmeti sunuyor.

Merkezin 20 gündür hizmet verdiğini belirten Yeni Mahalle Muhtarı Taner Ataş, “Sağlık merkezinin açılması için birçok girişimlerde bulunduk. 1 No’lu Sağlık Merkezimiz önceden belediyenin karşısında prefabrik içinde kurulmuştu. Vali bey, ziyaretinde sağlık ocağının uygun olmadığını belirterek, yeni sağlık ocağı için talimat verdi. Biz de daha önce birçok kez müracaatlarda bulunmuştuk. İl Sağlık Müdürlüğünün talimatları doğrultusunda Dağlıca Yolu üzerinde yeni bir sağlık ocağı kuruldu. 8 doktorumuz var. Günde en az 300 ile 400 hasta giriş yapıyor. Yeni Mahalle dışında 14 köy, Esenyurt ile Esentepe mahallelerindeki birçok vatandaş da sağlık merkezimizde hizmet alıyor” dedi.