Hakkari’nin Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen yaz spor okulları halaylar eşliğinde başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, tüm Türkiye’de olduğu gibi Yüksekova’da da yaz spor okullarını başlattı. Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde başlatılan spor okulları, halaylar eşliğinde açılışı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen spor okullarında 13 branşta 37 uzman antrenörle yaz okul kurslarında eğitim vermeye başlanırken, kurslardaki eğitimlerden ise 5 -18 yaş arasındaki çocuk ve gençler faydalanacak.

Açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sami Keskin, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün her yıl düzenlemiş olduğu yaz spor okulu kurslarının halaylar eşliğinde açılışını yaptıklarını belirterek, “Açılışta coşkulu bir hava ve yoğun bir katılım vardı. Ailelerimiz de katılım sağladı. İnşallah 7’den 70’e tüm insanımıza dokunacağız. Yüksekova sporla alınan bir şehir olacak” dedi.