HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı ve aynı dakikada yerini güneşli havaya bırakması vatandaşları şaşırttı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı ve aynı dakikada yerini güneşli havaya bırakması vatandaşları şaşırttı.

Yüksekova ilçesinde belli aralıklarla yağan kar yağışı hayatı olumsuz yönde de etkiliyor. Doğunun kar memleketi ile anılan Yüksekova ilçesi bu sene en sıcak yıllarını yaşıyor. Kış ayında en sıcak günlerini yaşayan Yüksekova arada bir vatandaşları şaşırtan durumları da oluyor. Öğlen saatlerin aniden bastıran kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, kar yağışı kısa sürede yerini güneşli havaya bırakması ise vatandaşları şaşırttı. Vatandaşlar, Yüksekova’da aynı günde 4 mevsimi yaşadıklarını belirterek, inşallah kar yerini yağmurlara bırakır kuraklığın bitmesinden dolayı. Aynı günde 4 mevsimi yaşadıklarını belirten Serhat Taşar, ‘’Galiba son yılların en garip kışını yaşıyoruz diyebilirim. Biz ocak ayını yaşıyoruz 10 dakika önce kar yağıyordu ve kar bitmeden güneş açtı sanki bahar havasını yaşıyoruz bu duruma çok şaşırdık. İnşallah iyi şeylere sebep olur çünkü zaten kuraklık yaşıyoruz çok yerde. İnşallah bu kar yerini güzel yağmurlara bırakır çünkü yağmurlar barajların dolmasına sebep olur. Allah hayırlara vesile etsin’’ dedi.