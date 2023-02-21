Hakkari’nin Yüksekova Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan kampanya çerçevesinde toplanan oyuncaklar deprem bölgesine gönderildi.

Hakkari’nin Yüksekova Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan kampanya çerçevesinde toplanan oyuncaklar deprem bölgesine gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından yaraların sarılması için tüm Türkiye’de olduğu gibi Yüksekova ilçesinde de vatandaşlar depremzedeler için tek yürek oldu. Yapılan insanı ve nakdi yardımların yanında depremden en çok etkilenen çocuklar için de Yüksekova Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oyuncak kampanyası başlatıldı. Kampanya çerçevesinde toplanan oyuncaklar İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinasyonunda bölgedeki depremzede çocuklara gönderildi.

Tüm ilçe halkı olarak seferber olduklarını belirten Yüksekova İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İskender Akdoğan, “Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yüksekova Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ilçemizdeki tüm okullarda depremzede çocuklara yönelik oyuncak kampanyası başlattık. Toplanan oyuncakları Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne getirdik. Ayrıca Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü usta öğreticilerimiz de depremzedeler için hem uyku tulumu hem de farklı çeşitlerde çocuklar için oyuncaklar yaptı. Tek amacımız ülkemizde yaşanan bu afetin yaralarını sarmaktır. İlçemize gelen 120 depremzede öğrenci ders başı yaptı. Onları sınıflarında ziyaret ederek hediyeler verdik. İlçemize gelen özellikle depremzede öğrencilere yönelik tüm imkanlarımızı seferber ettik” dedi.