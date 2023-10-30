Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 100. yıl kutlamaları çerçevesinde teleskopla ay ve yıldızları izledi.

Tüm Türkiye’de olduğu Yüksekova ilçesinde de Cumhuriyet’in 100. yılı büyük bir coşkuyla kutlandı. Kutlamalar çerçevesinde kurulan teleskopla vatandaşlar geç saatlere kadar ay ve yıldızları izledi. Şemsettin Onay Anadolu Lisesi Müdürü Cevat İnanç, Yüksekova Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün bahçesinde kurulan 2 teleskopla geç saatlere kadar gökyüzünün izlendiğini belirtti. İnanç, “Cumhuriyetimizin 100. yılına denk gelen kanlı ay tutulmasını kısmi de olsa gözlemleyebildik. Bizde burada güzel manzarayı teleskoplarımızla izledik. Buranın en güzel tarafı, bayramımız bu görsel şölenle buluşturduk. Biz de bayraklarımız altında gökyüzünü izledik” dedi.