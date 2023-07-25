Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yıllardır devam eden 3 günlük taziye yemeğinin kaldırılması için sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar bir araya geldi.

Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Timur Sevi, Yüksekova Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Selami Durna, Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen öncülüğünde bir otelde yapılan toplantıda, 3 günlük taziye yemeği konusu görüşüldü. Yapılan görüşmede muhtarın büyük kısmı 3 günlük taziye yemeğinin kaldırılmasını istedi.

4 oda adına konuşan Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, “Biz meslek odaları olarak bir araya geldik. Vatandaşlarımızın talepleri üzerine muhtarla bir görüşme sağladık. Bize iletilen talep özellikle taziyede verilen 3 günlük öğlen yemeğinin kaldırmasıyla ilgili oldu. Biz de burada toplantıda artık taziyelerde öğlen yemeği verilmemesini, saat 13.00’da başlayarak 17.00’ye kadar sürmesini görüştük. Bir komisyon kuracağız. Yüksekova’daki kanaat önderlerimiz, büyüklerimiz ve muhtarımızla beraber görüşmeler yapacağız. Bu maliyeti problem olan geleneğin bitmesi, öğlen yemeklerinin kaldırılması için görüşmeler yapacağız. Biz bunu halkımızın şikâyetleri üzerine yapıyoruz. İnşallah herkes buna uyar. Biz de STK grubu olarak muhtarlarımla paylaştık. Amacımız burada herkesi düşünmektir” dedi.