Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sürdürdüğü başarılı operasyonların ardından huzurun hakim olduğu bölgede, doğal yaşama ait güzel görüntüler de dikkat çekmeye başladı. Yüksekova’nın İran sınırındaki Esendere bölgesinde elektrik arıza giden ekipler, sürü halinde dolaşan yüzlerce dağ keçisi ile karşı karşıya geldi. Karlı dağlar arasında dolaşan dağ keçilerini arıza ekiplerini fark edince kaçışmaya başlamaları saniye saniye cep telefonuyla kaydedilerek güzel görüntüler ortaya çıktı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin İran sınırında sürü halinde gezen dağ keçilerini cep telefonu ile kaydedildi.

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