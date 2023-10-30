Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir anda gökyüzünü kaplayan sirrokümülüs bulutları merak uyandırdı.

Yüksekova’da gökyüzünün sirrokümülüs bulutlarıyla kaplanması vatandaşı heyecanlandırdı. Mevsime bağlı düşük sıcaklıklar nedeniyle ortaya çıkan sirrokümülüs bulutu, taneli yapısı nedeniyle etkileyici görüntüler oluşturdu. Gökyüzünde yaşanan doğa olayını gören bazı vatandaşlar bunu cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.

Hamdi Çavlı isimli vatandaş, sabah saatlerinde havanın güneşli olduğunu belirterek, “Bir anda taneli bulutlar yoğunlaştı. İnan muhteşem bir görüntü var. Bizde o anı kaçırmamak için hemen kayıt altına aldık. Bunu araştırdığımızda, bu bulutlara sirrokümülüs deniliyormuş. Nadir görülen bir durum. Yaşanan bir doğa olayıdır. İnan oluşan bu görüntü herkesi cezbetti. Şu an muhteşem görünüyor” dedi.