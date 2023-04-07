Hakkari’nin Yüksekova Belediyesi yaz aylarında ortaya çıkan sinek ve haşerelere karşı ilaçlama faaliyetlerine başladı.

Yüksekova Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekip tarafından yürütülen ilaçlama çalışmaları; durgun su birikintileri, gölet, bataklık, sazlık alanlar ile çöp toplama alanlarında düzenli olarak devam ediyor. Çalışma ile ilgili açıklama yapan Yüksekova Belediyesi Veteriner Hekimi Hekim Kaçan, “Müdürlüğümüz doğaya ve çevre sağlığına zararı olmayan Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) önerdiği biyosidal larva ilaçları kullanmaktadır. Nisan ayından sonra larva mücadelemize ek olarak uçkun insektisit mücadelemize de başlayacağız. Sivrisinekler durgun sular ve bataklıkların bulunduğu alanlarda, karasinekler ise gübrelik ve çöp alanlarında ürerler. Bu nedenle hemşehrilerimizin bize yardımcı olmalarını bekliyoruz. Vatandaşlarımızın açık alana çöp dökmemeleri, çöp bidonlarının ağzını devamlı kapalı tutmaları, hayvancılıkla uğraşan hemşehrilerimizin gübrelik alanların etrafını duvarla kapatıp düzenli kireç dökmeleri ve vatandaşlarımızın bahçelerinde bir kova suyu dahi bekletmemeleri haşere ve sinek mücadelesi için çok önemli” dedi.