Hakkari’nin Yüksekova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla, ilçede faaliyet gösteren yerel ve zincir marketlerde denetim yapıldı.

Hakkari’nin Yüksekova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla, ilçede faaliyet gösteren yerel ve zincir marketlerde denetim yapıldı.

Denetimlerde market raflarındaki gıdaların son kullanma tarihleri ile raf ve kasa fiyatları arasındaki uyum kontrol edildi. İnsan sağlığı için alanda olduklarını ifade eden Gıda Mühendisi Burcu Atalay, “Tarım, emniyet ve zabıta ekipleri olarak zincir ve yerel marketleri gezerek son kullanma tarihi geçmiş ürünlere yönelik denetim yaptık. Özellikle mevzuata aykırı bir durum var mı diye her marketi karış karış inceleyip denetledik. Halk sağlığını tehdit eden varsa, hepsini yerinde denetleyeceğiz” dedi.

Bu tür denetimlerin sıklıkla devam ettiğini belirten Yüksekova Belediyesi Zabıta Müdürü Ahmet Durmazer ise “Bilindiği üzere son kullanma tarihleri geçmiş ürünler insan sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor. Bu konuda hassasiyetimizin olduğunu ve kesinlikle tolerans tanımayacağımızı belirtmek istiyorum. Sabahın erken saatlerinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte denetimlerimize başladık. Hem vatandaşlarımızdan hem de esnafımızdan tek ricamız, bu konuda hassas olmalarıdır. Özellikle alışverişlerimizde alacağımız ürünün son kullanma tarihlerine dikkat etmemiz gerekiyor. Hiçbir şeyin insan sağlığı kadar önemli olmadığını da unutmamalıyız” ifadelerini kullandı.