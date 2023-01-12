HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin yüksek kesimlerinde etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle elektrik direkleri buz tuttu.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin yüksek kesimlerinde etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle elektrik direkleri buz tuttu.

Yüksekova ilçesinde soğuk hava ve kar yağışına rağmen Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. İlçede dondurucu hava etkisini sürdürürken, VEDAŞ ekipleri vatandaşlar mağdur olmaması için zorlu çalışmalarına devam ediyor. Yüksek kesimlerde buz tutan elektrik direkleri şaşırtırken üzerine çıkan ekipler, vatandaşın mağdur olmaması için zorlu şartlarda çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, dondurucu soğuklara aldırmadan arızaları gidermeye çalışıyor. Vatandaşlar ise, zorlu şartlarda çalışmalarını sürdüren ekiplere teşekkür etti.

Ekipler, tüm zorluklara rağmen Yüksekova’nın en yüksek rakımlı dağlarında dondurucu soğuklara rağmen çalışmalarına devam ediyor.