Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde hizmet veren toplu taşıma araçları denetlendi.

Yüksekova Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetim Büro Amirliği ekipleri tarafından ilçede hizmet veren toplu taşıma araçları denetlendi. Ziraat Bankası Kavşağı’nda yapılan denetimlerde elektronik ücret toplama sisteminde kullanılan validatör cihaz kontrolü ve ayakta yolcu taşıma kontrolleri yapıldı. Kurallara uymayan ve eksiği bulunan araçlara cezai işlem uygulandı.

Yetkililer tarafından denetimlerin rutin bir şekilde ilçe genelinde devam edeceği belirtildi.