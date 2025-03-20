Hakkari’nin Yüksekova İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlıklı Hayat Merkezi’nde sunulan hizmetlere vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Yüksekova İlçe Sağlık Müdürlüğünün çalışma azmi ve gayretleriyle ilçe merkezindeki tüm vatandaşlara sağlık hizmetinin en iyi şekilde sunulması için yoğun çalışmalar devam ediyor. Sağlıklı Hayat Merkezi’nde bulunan "psikolojik danışmanlık" birimi, hastalara rehberlik desteği sunarak onların topluma kazandırılmasına vesile oluyor. Ayrıca, bireylerin ruh sağlığını desteklemek, yaşam kalitesini artırmak ve psikolojik iyilik hallerini güçlendirmek için hizmetini sürdürüyor. Bu çerçevede, psikologlar tarafından bireylerin duygusal, davranışsal veya sosyal sorunlarına destek verilerek; stres yönetimi, kaygı, depresyon gibi konular ele alınarak madde bağımlılığıyla mücadeleye yönelik danışmanlık ve destek sağlanıyor.

Psikolojik Danışmanlık Biriminde çalışan Psikolog Velat Renda, verdikleri hizmetlerin genellikle danışmanlık hizmetleri ve okullarda eğitimlerle şekillendiğini belirtti. İlçedeki madde bağımlılığıyla mücadele çalışmalarını ele aldıklarını ve vaka değerlendirme toplantıları düzenlediklerini ifade eden Renda, "Haftada bir gün ilçenin köylerinde taramalar yapıyoruz. Aile Sağlık Merkezlerinde ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Hizmetler ücretsiz ve bu hizmetlere isteyen her vatandaş kolayca ulaşabilir. Hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında hizmet veriyoruz" dedi.