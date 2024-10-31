Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, havaların soğumasıyla beraber kış hazırlıklarına başlayan vatandaşlar, patates ve kuru soğanları stok etmeye başladı.

Yüksekova’da havaların soğumasıyla beraber vatandaşlar, kışlık yiyeceklerin vaz geçilmesi olan patates ve kuru soğanları stoklamaya başladı. Farklı illerden gelen patates kamyonları, vatandaşların yoğun ilgi gösterirken, kışlık için evlerine çuvallarla patates ve soğan stokluyorlar. İlçenin en işlek caddesinde satış yaptıklarını belirten Ömer Tatar, “Her sene olduğu gibi havaların soğumasıyla bizler farklı illerden getirdiğimiz patates ve soğanların satışına başladık. Bu sene patates ve soğanın kilosu 8 TL’den satışına girdik. Bittikçe bizde getirmeye devam edeceğiz” dedi.