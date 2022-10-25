HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde minibüsün uçuruma düşmesi sonucu, içinde bulunan 11 öğrenci yaralandı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde minibüsün uçuruma düşmesi sonucu, içinde bulunan 11 öğrenci yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, ilçeye 45 kilometre uzaklıkta bulunan Kazan köyü yolunda meydana geldi. Bağdaş köyünden aldığı öğrencileri Kazan’a taşıyan A.M.Y. yönetimindeki Ford Transit marka minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen kazada; N.Ç., D.Ç., N.Ç., A.B., M.B., E.B., V.Ç., H.A., Z.Y., A.Y. ve B.P. isimli öğrenci yaralandı. Yoldan geçen vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından yaralıları, Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırdı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.