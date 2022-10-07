Hazreti Muhammed’in dünyaya teşrifinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde de idrak edildi.

Hazreti Muhammed’in dünyaya teşrifinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde de idrak edildi.

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in (SAV) dünyaya teşrifinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili, tüm Türkiye’de olduğu gibi Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde de idrak edildi. Tüm İslam aleminde olduğu gibi Yüksekova Müftülüğü tarafından Hazreti Muhammed’in dünyaya teşrif etmesinin yıl dönümü münasebetiyle bir dizi program düzenlendi. Merkez İhsaniye Camisi’nde düzenlenen Mevlit Kandili programına, ilçenin cami imamları ve vatandaşlar katıldı. İlçe müftülük görevlileri tarafından okunan Kur’an-ı Kerim ve ilahi dinletisinin ardından Türkçe ve Kürtçe Mevlid-i Şerif okundu. "Sevgili Peygamberimizi sadece böyle günlerde değil her zaman hatırlayalım" diyen Yüksekova İlçe Müftüsü Erol Kılıç, "Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesellem yeryüzünü teşrif etti. Bugün vesilesiyle mevlit gecesinde bir arada bulunuyoruz. Tüm Yüksekovalı kardeşlerimizin Mevlid Kandili’ni ve Mevlit-i Nebi tebrik ediyor, ilçemizde, ülkemizde ve tüm İslam aleminde, Efendimiz’in sevgi muhabbetinin yaşanmasına vesile kılmasını yüce Mevla’dan niyaz ediyorum" dedi.