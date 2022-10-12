Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde "Mevlidi Nebi ve Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde "Mevlidi Nebi ve Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Yüksekova Müftülüğünün tarafından Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi’nin konferans salonunda düzenlenen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların ardından program okunan mevlid ve ilahiler ile sona erdi.

Program, dereceye giren İmam hatiplere belgeler verilerek son buldu.

Programa, Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, Hakkari İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Yüksekova İlçe Müftüsü Erol Kılıç, Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İskender Akdoğan, kurum amirleri, STK temsilcileri, İmam hatipler, ve çok sayıda vatandaş katıldı.