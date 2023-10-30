Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri, metruk binalara baskın düzenlerken her yerde uyuşturucu içenler arandı, tüm kullandıkları alanları tek tek yıkıldı.

Son dönemlerde Yüksekova ilçesinin farklı noktalarda uyuşturucu bağımlıların artmasıyla Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler bina ve arazilerde arama-tarama çalışmalarını yaptı. Vatandaşlar tarafından sürekli şikayet haline gelen durumdan dolayı harekete geçen polis, ilçenin Güngör ve Cumhuriyet mahallesindeki kuyular, metruk binalar ve daha çok kaldıkları farklı noktalara operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından tespit edilen yerler bir daha kullanmasın diye o alanlar yıkılarak imha edildi. Ekipler daha sonra operasyon düzenlediği mahallelerde yol kontrolünü yaptı. Polis ekiplerine yaptıkları çalışmaları yerinde bir çalışma olduğunu belirten mahalle sakinleri, “Çok güzel bir çalışma oldu. Ekipler ilçenin en büyük sıkıntısı için harekete geçtiler şuna her yerin kontrolünü sağlamak için çalışıyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Bundan sonra böyle devam eder bu çalışma’’ dediler.

Ekipler ise vatandaşın huzuru ve güvenliği için bu çalışmaların devam edeceğini belirtti.