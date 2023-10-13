Hakkari’nin Yüksekova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, faaliyet gösteren marketleri denetledi.

Yüksekova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde; fiyat etiketleri, son kullanma tarihi ve raf kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlık gibi durumlar incelendi. Özellikle soğuk ortamda korunması gereken gıda ürünlerinin, üretimden başlayarak sevkiyat, depolama ve sergileme gibi tüketime kadar tüm aşamalarında gıda güvenliği kriterlerine uygunluğunu ve özelliklerini koruyabilmesi için uygulanması zorunlu olan soğuk zinciri dikkate alınarak gerekli uyarılar yapıldı.

Kurallara uymayan iş yerleri hakkında ise cezai işlem uygulandı.

Zabıta Müdürü Erdoğan Özeken, ilçedeki marketleri rutin bir şekilde denetlediklerini belirterek, “Alışverişte vatandaşlarımızın da dikkatli olmalarını ve özellikle aldıkları ürünleri incelemelerini istiyoruz. Bu konuda hepimize görev düşüyor. Yaptığımız denetimlerde eksiği olan ve kurallara uymayan iş yerleri hakkında yasal işlem başlattık. Başlatmış olduğumuz denetimlerimizin ilçe genelinde rutin ve programlı devam edeceğini de belirtmek isterim” dedi.