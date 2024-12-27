Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde dün geceden beri başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürürken, araçlar kar altında kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Hakkari ve ilçelerinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Gece saatleri itibariyle ilçe genelinde başlayan yoğun kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Kar yağışı 10 santimetreyi bulurken, park halinde bulunan araçlar kar altında kaldı.

Özellikle ilçede yoğun kar yağışıyla beraber sis 50 metreye kadar da düşmesiyle Cengiz Topel ve İpekyolu Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan araç sürücülerinde ilerlemekte zorlandı. Bununla beraber, İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararla Hakkari ve ilçelerinde 27 Aralık 2024 tarihiyle 1 gün süreyle taşımalı eğitime ara verildiğini duyurdu.

Öte yandan, karla mücadele ekipleri ilçe ve kırsal kesimlerde yol açma çalışmalarına başladı. Kar kalınlığının 10 santimetreye kadar ulaştığını belirten Rıdvan Akgül isimli vatandaş, “Yüksekova’da zemheri soğukları hakimdi. Dün gece bastıran kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, sabah saatlerinde ise kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Şuan kar kalınlığı 10 santimetreyi bulmuş durumda. Allah herkesin yardımcısı olsun diyelim” dedi.