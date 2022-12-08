Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yiyecek bulamayan kurt sürüsü merkeze inerken, vatandaşları ise korku sardı.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yiyecek bulamayan kurt sürüsü merkeze inerken, vatandaşları ise korku sardı.

Yüksekova ilçesinde, kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayan kurt sürüsü merkeze inerek binaların arasında dolaşmaya başladı. Esenyurt Mahallesi’nde görünen kurt sürüsü, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülenirken, vatandaşları ise büyük korku sardı.

Yüksekova Belediyesi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimi Hekim Kaçan, vatandaşların özellikle gece saatlerinde eve giderken dikkat etmesi gerektiğini belirterek, “İlçenin Esenyurt Mahallesi’ne 3 kurdun indiği görülüyor. O anları da bazı vatandaşlar görüntülemiş. Daha kar tam manasıyla yağmadan kurtların merkeze inmeleri çok şaşırtıcıdır. Belli ki dağlarda avlanamıyorlar ya da avlanacak bir şey bulamıyorlar ki merkeze iniyorlar. Biz kurtların ocak ve şubatta merkeze indiğini biliyoruz” dedi.

“Bu sene bizi büyük tehlikeler bekliyor”

Şehirdeki sokak hayvanların popülasyonunu azalttıklarını da ifade eden Hekim Kaçan, “Sokak hayvanları şehirde olduğu zaman kurtlar fazla gelemiyor. Eğer kurtlar bu kadar rahat merkezde geziyorsa, bu sene bizi büyük tehlikeler bekliyor olacak. Elbette paniğe gerek yok ama dikkatli olmak gerekir. Özellikle akşam saatlerinde evlerine giden vatandaşların dikkat etmesi gerekir. Gece saatlerinde işi olmayan vatandaşların geç saatlere kadar beklemeden evlerine gitsinler. Çünkü kurt vahşi hayvandır ve ne yapacağı belli değil. Sadece zarar vermesi dışında, kuduzlu da olabilir. Çok kötü sonuçlara da sebep olabilir. Bizde gerekli önlemlerimizi alacağız. Özellikle Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünün doğal yaşam alanlarına yiyecek bırakması da gerekir. Bizde onlara yiyecek bırakacağız” ifadelerini kullandı.