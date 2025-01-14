Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün öncülüğünde düzenlenen ‘Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma, Hafızlık, Ezan ve Hutbe Yarışması’nın il finali Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yapıldı.

İmam hatip liseleri ve ortaokulları arasında düzenlenen ve genç yetenekleri desteklemeyi amaçlayan yarışma, Yüksekova Merkez İhsaniye Camii’nde gerçekleştirildi. Burada konuşan Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, öğrencilerin başarısını kutlayarak, “Bir zamanlar görev yaptığım bölgede sabah ezan sesiyle ilgili şikayetler geliyordu. Daha sonra oraya Ağrılı bir imam atandı ve onun güzel ezan okuyuşu herkesin dikkatini çekti. Şikayetler yerini övgülere bıraktı. Bu da bize, doğru ve etkili bir şekilde yapılan bir işin insanların bakış açısını nasıl değiştirebileceğini gösteriyor. Bugün burada gördüğümüz gençlerimiz de ezan, hutbe ve Kur’an-ı Kerim’i en güzel şekilde okuyarak bu kutsal görevleri layıkıyla yerine getireceklerinden eminim. Kendilerine başarılar diliyor, yolları açık olsun diyorum” dedi.

Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.

Programa Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Hakkari İl Müftüsü Hüseyin Okuş, Yüksekova İlçe Müftüsü Mahmut Sevük, Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Çetin de katıldı.