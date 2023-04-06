Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde karların erimesiyle koyunlar meraya çıkmaya başladı.

Yüksekova’da hayvanlarını ahır ve ağıllarda kuru ot, saman ile besleyen küçükbaş hayvan üreticileri, havaların ısınmasıyla büyük mutluluk yaşadı. Zorlu geçen kış aylarını geride bırakan küçükbaş hayvan üreticileri, karların erimesiyle yeşile bürünen meralara sürülerini çıkarmaya başladı. Beyaz örtünün kalkmasıyla hayvanlar Yüksekova’nın meralarında otlanmaya başlarken, üreticiler de yem maliyetinden kurtuldu.

30 yıldan beridir çiftçilikle uğraştığını belirten Enver Arslan isimli çiftçi, “Karların erimesiyle her sen olduğu gibi bu sene de hayvanlarımızı meraya çıkartmaya başladık. Bu sene güzel geçti, kış çetin geçmedi. Ama bu şekilde giderse kuraklık da yaşanabilir. İnşallah olmaz, çünkü hayvanlarımız bu durumda çok zarar görür” dedi.