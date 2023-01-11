Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kullanılmayan eski okulların köy yaşam merkezlerine dönüştürülmesiyle, kilim dokuma, okuma yazma, Kuran kursu ve geleneksel el sanatları gibi kurslar açılarak kadınlara umut oldu.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kullanılmayan eski okulların köy yaşam merkezlerine dönüştürülmesiyle, kilim dokuma, okuma yazma, Kuran kursu ve geleneksel el sanatları gibi kurslar açılarak kadınlara umut oldu.

Yüksekova’nın Karlı köyünde eski ve kullanılmayan okul, Milli Eğitim ve Tarım ve Orman bakanlıklarının işbirliğiyle yürütülen proje çerçevesinde, Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Yüksekova Halk Eğitim Merkezi tarafından yenilenmesiyle köy yaşam merkezine dönüştürüldü. Güzel bir alana dönüştürülen eski okulda, kilim dokuma, okuma yazma, kuran kursu ve geleneksel el sanatları gibi kurslar açıldı.

Her gün karlı yolları aşarak köy yaşam merkezlerine gelen kadınlar en çok ilgi duydukları kurslarda eğitim alırken, çocuklar içinde hemen yan tarafında oyunlar oynayabilecekleri alanlar yapıldı. Yenilenen okul eğitim ve etkinliklerde ihtiyaç duyulabilecek malzemelerle donatılan merkezler, köy sakinlerinin merkezi oldu.

Müdür Atael kurs alan kadınlarla bir araya geldi

Köy yaşam merkezini yerinde inceleyen Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, kurslarda köy kadınlarıyla ve usta öğreticilerle bir araya geldi. Müdür Atael, "İlçemizin karlı köyüne yaptığımız bu köy yaşam merkezi kadılarımıza umut farklı kurslarla eğitim alıyorlar. Biz 3 tane daha köy yaşam merkezlerini açacağız. Yüksekova herşeyi hakkediyor. Eğitim konusunda ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

"Kadınlarımıza verdiğimiz kurslar güzel sonuçlar veriyor’’

Kuran kursunda ders veren Nuran Canan Babalıtaş, "Yüksekova Halk Merkezine bağlı olarak biz de kadınlarımıza kurs vermekteyiz. Ben de gelen kadınlarımıza kuranı kerim öğretiyorum. Çok mutluyum böyle bir yerle böyle kursun vermesinden. Köy yaşam merkezleri aslında tam anlamıyla herkese umut olmuş durumda. Bize bu güzel fırsatı sağlayan Yüksekova Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yüksekova Halk Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz’. Biz okumadık eskiden şimdide bu fırsat oldu biz de buraya gelerek öğretmenimizin sayesinde okuma yazma öğreniyoruz. Bunu bize sağlayan herkese çok teşekkür ediyoruz. Çünkü artık biz nereye gidersek artık bu kurslar sayesinde kendimizi ifade edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.

Mukaddes Dalgıç ise "Biliyorsunuz eskiden bu tür kurslar sadece şehir merkezinde bulunuyordu. Saolsunlar eski okulumuzu bu kurslara dönüştürdüler. Biz de kilim dokuma kursuna geliyoruz. Güzel geçiyoruz. Güzel ortam var bizde. Sadece kilim değil çok farklı işler yapıyoruz. Bize bu desteği sağlayan Yüksekova Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yüksekova Halk Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz. İnşallah her yere kurulur herkes fayda görür’’ dedi

Müdür Atael’e, Yüksekova Milli Eğitim Şube Müdürü Cumali Kaya, Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Canan eşlik etti.