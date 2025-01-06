Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Kayaklı Koşu İl Birinciliği Yarışması, 60 sporcunun katılımıyla yapıldı.

Yüksekova Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Kamışlı köyündeki Sporcu Eğitim Merkezi’nde 12 kategoride yapılan yarışmada, 60 sporcu dereceye girmek için mücadele etti. Yarışmanın startını veren Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün imkanlarıyla kendini geliştiren kayaklı koşu sporcularının Kayak Federasyonu’nun Erzurum’da yapacağı bölge elemelerine katılmak için il elemelerine katıldığını söyledi. 12 kategoriden yaklaşık 60 sporcunun iki saat boyunca yarıştığını ifade eden Akın, “Yarışmada dereceye giren öğrencilerimiz, Hakkari’mizi Erzurum’da yapılacak olan bölge elemelerinde temsil etmeye hak kazandılar. Gençlerimizden beklentimiz, ülkemizi kayaklı koşu alanında temsil etmeleridir. Bu konuda onlara inanıyoruz, onlara güveniyoruz. Sporcularımıza il ve ilçe olarak her türlü desteği veriyoruz. Sporcular için yaptığımız tesisimiz gelecek sene itibariyle bitmiş olacak. Burada profesyonel bir kayaklı koşu tesisi kurmuş olacağız. Gençlerimize başarılar diliyoruz. Hepsini azimle çalışmaları konusunda yüreklendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Yarışmanın ardından dereceye giren sporculara madalyaları verildi.